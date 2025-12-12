mosytra amendolara
mosytra amendolara
cultura

Mostra “il paesaggio tra arte e scienza”

Nella chiesa del Purgatorio gli scatti artistici di Pietro Amendolara

Gravina - venerdì 12 dicembre 2025
Approda a Gravina la mostra "il paesaggio tra arte e scienza". Dopo Poggiorsini ed Altamura l'esposizione degli scatti artistici curati da Pietro Amendolara denominata "Il paesaggio tra Arte e Scienza, dalla Fotografia alla Geologia", sbarca nella città del Grano e del Vino. Promossa dalla facoltà di Geologia dell'Università di Bari -Dipartimento di Scienze della terra, la mostra sarà visitabile presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuta come chiesa del Purgatorio.

Una raccolta che racconta i paesaggi geologici di Puglia e Basilicata e i cambiamenti nel lungo periodo del territorio, in ambientazioni che trasformano ogni scatto in una emozione.

Amendolara cattura il fascino del paesaggio murgiano con tutti i suoi elementi naturali come acqua, rocce, terra, vento e luce, ma anche le aree antropizzate con campi arati e tratturi.

Una narrazione fatta di scatti apparentemente slegati tra loro, ma legati da un filo conduttore che è rappresentato dal territorio che, come tessere di un puzzle, si compone in un quadro geologicamente unitario.

La mostra inaugurata lo scorso 9 dicembre, sarà visitabile fino all'11 gennaio 2026.
  • Mostra fotografica
  • Piero Amendolara
