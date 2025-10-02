Gli scatti di Amendolara in mostra a Poggiorsini

Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell'ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche in Scienze Geologiche e il MurGEopark, nell'ambito degli eventi relativi alla "Giornata Internazionale della Geodiversità" presentano la mostra fotografica "Paesaggi tra Arte e Scienza, dalla Fotografia alla Geologia". Fotografie di Pietro Amendolara, per raccontare il paesaggio appulo-lucano tramite le immagini di un percorso immersivo tra colori e forme.La mostra, sarà inaugurata lunedì 6 ottobre alle ore 18,30 dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali Prof. Giuseppe Mastronuzzi e dal Commissario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Dott. Nicola Fedele Loizzo.All'evento di inaugurazione della mostra, i saluti istituzionali del Sindaco di Poggiorsini Pietro Picerno e del Presidente del consiglio del Parco Nazionale Alta Murgia Vito Leccese. Interverranno il Sindaco di Spinazzola Michele Patruno e il Commissario Straordinario di Minervino Aida Dolores. Introdurrà alla Mostra il Prof. Marcello Tropeano del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Chiesa Antica nei giorni di Sabato e Domenica dalle ore 10:30 alle ore 12.30 e dalle ore 17:30 alle 19:30 dal 6 al 20 ottobre.Pietro Amendolara, informatico, fotografo e guida turistica, fotografa il fascino del paesaggio e degli elementi che lo compongono: la luce, la terra, l'acqua, il vento, la vegetazione, le rocce, le argille, ma anche i tratturi e i campi arati, i segni lasciati dall'uomo nel suo vivere ed abitare la Terra.La mostra ospita Fotografie apparentemente slegate tra loro ma che raccontano elementi dell'area delle Murge, delle Premurge e del limitrofo Appennino leggibili geologicamente in un quadro unitario. Questa la sfida proposta al visitatore.La Mostra si compone di 30 Fotografie, Immagini di Puglia e Basilicata. Mostre personali di Pietro Amendolara sono state realizzate in diversi presidi culturali del territorio: ultima in ordine di tempo: "Fermo, Lento, In movimento" Museo Nazionale di Palazzo Lanfranchi, Matera, al Museo di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Bari e al Museo Civico di Bari (dal 2022 al 2024).