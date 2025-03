Investire nel futuro, costruire la sostenibilità d’impresa

Non è un momento semplice per chi decide di fare impresa, ci sono tanti fattori, anche a livello internazionale che, inevitabilmente, finiscono per incidere sull'andamento del proprio business. Basti pensare al tema dei rincari energetici, che oggi pesa in maniera significativa su alcuni settori chiave della nostra economia. Le aziende hanno la necessità di costruire un nuovo modello di gestione per rendere più efficienti le risorse a disposizione, siano esse naturali, finanziarie, umane o relazionali.Se ne discute nel convegno "Le sfide della sostenibilità per le imprese e le professioni"- Gli scenari e le opportunità In programma martedì 11 marzo alle 17:30 nella sala consiliare del Comune di Altamura. L'evento, organizzato da Porta Futuro – Area Metropolitana di Bari, vede come soggetto attuatore il Consorzio Mestieri Puglia.Ai saluti istituzionali del Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e del Sindaco di Gravina in Puglia Fedele Lagreca, seguiranno le testimonianze dei rappresentanti di alcune importanti aziende del territorio: Michele Andriani – Rappresentante legale Andriani Spa; Christian Divella – Ceo e Co-Founder Divì Company srl e di Marilisa Milano – referente informazione Item Oxygen srl.Le parole di Michele Andriani in vista dell'incontro: "La sostenibilità non è una scelta, ma un requisito fondamentale per garantire competitività, innovazione e valore condiviso. In un contesto di trasformazione globale, è cruciale comprendere come le aziende possano svilupparsi in modo sostenibile, bilanciando crescita economica, rispetto per l'ambiente e benessere sociale. Questo evento rappresenta un importante occasione di confronto su un tema strategico per il futuro di comunità, territorio e imprese, grazie al contributo di esperti e realtà di eccellenza".Da almeno un decennio un numero sempre crescente di imprese ha iniziato ad operare al fine di integrare questi concetti nel proprio modello di produzione.Cambiano anche i processi organizzativi, le professioni e il loro lavoro connesso alla sfida della sostenibilità. La sostenibilità, infatti, ha richiesto un ampliamento delle competenze e l'esigenza di combinare nuove capacità tecniche. Primo fra tutti il binomio tra funzioni tecniche e strategiche, per guidare le aziende verso una sostenibilità in linea con la competitività e l'etica.Insieme ad alcuni esperti cercheremo di capire in che modo poter attuare la sostenibilità contribuendo alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui l'azienda sviluppa la sua attività.Alla tavola rotonda moderata da Giuseppe Ruggieri Scout di Porta Futuro Metropolitano, interverranno Elisa Geraci – avvocato e consulente d'impatto, "Rendicontazione di sostenibilità: lo standard unico europeo"; Marilena Resta – specialista in sostenibilità e valutazione d'impatto, "Quali i vincoli e le opportunità per le piccole e medie imprese"; Marco Sponziello – Unisalento e Ambasciatore Patto Europeo per il clima, "Le società benefit: dal solo profitto al beneficio comune"; Lucia Di Bisceglie – Presidente Camera di Commercio di Bari, "L'albo delle società benefit nell'Area Metropolitana".