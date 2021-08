Il concerto Viva Verdi si sposta al Sidion

Gli organizzatori della serata dedicata al maestro Giuseppe Verdi con un concerto intitolato "Viva Verdi", dell'orchestra di Puglia e Basilicata hanno deciso di spostare l'evento al chiuso. Infatti, per scongiurare il pericolo di possibili precipitazioni atmosferiche la manifestazione, programmata in un primo momento presso il Castello Svevo, si terrà invece presso il cinema Sidion.L'evento è inserito nel cartellone delle manifestazioni "a cielo aperto" organizzate dal Comune in collaborazione con la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi.