Sono in pagamento i canoni di locazione

Sono state comunicate le modalità di riscossione dei contributi per i canoni di locazione che il Comune di Gravina ha iniziato liquidare. Si tratta del pagamento delle quote relative all'annualità 2016.A comunicare l'avvenuto inizio dei pagamenti è stato il servizio Politiche Sociali di Gravina, che ha voluto indicare le modalità secondo cui accedere alle somme messe a disposizione.Dagli uffici comunali fanno sapere che chi ha diritto ad incassare una somma pari o inferiore ai mille euro, può recarsi presso una delle filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.Mentre per coloro che invece devono ricevere cifre superiori ai mille euro, sarà premura degli uffici comunali far recapitare tali somme, tramite assegno circolare, direttamente a casa, per mezzo posta.Infine, da via sottotenente Buonamassa, ricordano che chi avesse, invece, scelto come modalità di pagamento l'accredito in conto corrente, riceverà le somme dovute attraverso un bonifico versato sull'iban indicato nella domanda.