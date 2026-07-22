Gravina ospita “Puglia Balloon Cup 2026”

Gravina in Puglia ospiterà dal 24 al 29 agosto la prima edizione della "Puglia Balloon Cup", una competizione aerostatica internazionale Open che porterà nel cuore della Puglia alcuni tra i migliori piloti italiani ed europei.L'evento rientra nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport 2026, intervento finanziato con accordo di coesione Puglia POC 21-27, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea 03.02 "Turismo e ospitalità" – Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche". È sostenuto nell'ambito dei Grandi Eventi Sportivi promossi da Regione Puglia, AReT Pugliapromozione e dal brand #WeAreInPuglia, con l'obiettivo di valorizzare le aree interne della Regione attraverso lo sport e il turismo esperienziale.La manifestazione è promossa dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia e organizzata dall'Aero Club "Nido delle Aquile" di Ceraso, patrocinata e supportata dal Comune di Gravina in Puglia e Matera, Capitale Mediterranea del Dialogo e della Cultura 2026.Ciò che rende Puglia Balloon Cup un appuntamento di particolare rilievo è il suo carattere prettamente sportivo perché è una competizione ufficiale, riconosciuta dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI) e dall'Aero Club d'Italia, che sarà disputata nel rispetto dei regolamenti internazionali della disciplina."La forza di questa iniziativa si articola su tre pilastri: la bellezza del nostro territorio e in particolare dell'Alta Murgia; il connubio su cui dobbiamo sempre più investire: sport e turismo e l'unicità dell'esperienza. Tutto questo rende la Puglia Balloon Cup una manifestazione unica che punta ad offrire agli atleti e a tutti quelli che seguiranno la competizione un nuovo punto di osservazione sulla Puglia – commenta il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. - Ormai da anni le manifestazioni sportive sono diventate dei veri e propri attrattori turistici, offrendo al mondo uno sguardo sulla Puglia altro. In questo caso il punto di vista è davvero nuovo. Perché la Puglia la guarderemo dall'alto in tutto il suo spettacolo suggestivo che il paesaggio dell'Alta Murgia e delle gravine sono in grado di offrire. La nostra è una regione che si presta a mille diversi scenari. Abbiamo ancora sentieri e cieli da scoprire e manifestazioni come questa ci permettono di farlo. Da Gravina, ad Altamura, la Murgia, fino alla vicina Matera, il sud vuole mandare al mondo un nuovo messaggio: esiste una terra che non avete ancora visto, esiste un paesaggio naturalistico che può offrire esperienze uniche e abbiamo ancora tante possibilità per far conoscere questa terra. Lo sport ci offre questa occasione e noi dobbiamo essere pronti a coglierla potendo contare su uno spettacolo naturale che cammina ogni giorno sotto i nostri piedi e di cui non ci rendiamo conto fino in fondo".Per sei giorni i piloti si confronteranno in prove di precisione e navigazione, assistiti da una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici FAI, scorer, target team e measurement team leader provenienti da diversi Paesi europei, chiamati a garantire il corretto svolgimento della competizione secondo gli standard previsti dalle federazioni aeronautiche internazionali. La gara è aperta ai migliori piloti italiani e stranieri e rappresenta un'importante occasione di confronto tecnico e sportivo, ma anche un'opportunità per far conoscere il territorio pugliese alla comunità internazionale dell'aerostatica.L'obiettivo della Puglia Balloon Cup è duplice: da una parte promuovere la pratica sportiva e consolidare la presenza della Puglia nel calendario delle competizioni aerostatiche nazionali e internazionali; dall'altra valorizzare Gravina in Puglia, l'Alta Murgia e le aree interne come luoghi ideali per lo svolgimento delle attività aerostatiche sportive. Le condizioni meteorologiche, gli ampi spazi disponibili per il volo libero e un paesaggio unico rendono, infatti, questo territorio particolarmente vocato all'organizzazione di competizioni di alto livello.È una visione che si inserisce perfettamente nella strategia della Regione Puglia, che attraverso i Grandi Eventi Sportivi punta ad alimentare lo sviluppo dei territori più interni, intercettando nuovi flussi turistici e portando visitatori in aree che meritano maggiore visibilità. In Europa esistono esempi che dimostrano quanto una competizione aerostatica possa diventare un volano per il territorio. I Campionati del Mondo organizzati negli anni in Polonia così come le manifestazioni ospitate in Lituania, Slovenia e Ungheria, hanno contribuito a far conoscere queste destinazioni a migliaia di piloti, accompagnatori e appassionati provenienti da tutto il mondo.La Puglia Balloon Cup nasce con la stessa ambizione: costruire, anno dopo anno, un appuntamento riconoscibile pronto a crescere fino ad ospitare competizioni sempre più prestigiose e capace di mettere in rete istituzioni e comunità locali per fare della Puglia una nuova destinazione di riferimento per gli sport dell'aria.Per Gravina in Puglia, recentemente designata Capitale della Cultura di Puglia 2027, sarà un'ulteriore occasione per raccontarsi attraverso il linguaggio universale dello sport, mentre per la Regione rappresenterà un ulteriore efficace strumento di sviluppo turistico.