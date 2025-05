Il 7 e 8 maggio festa di San Michele delle grotte

La Festa di San Michele delle grotte, allietata dalla Bassa Musica Emilio Silvestri di Gravina in Puglia, viene annunciata nel modo seguente e che avrà il suo svolgimento nei giorni 7 e 8 del corrente mese di maggio. "Anche quest'anno tutti i Gravinesi sono chiamati a fare memoria del culto al Santo Patrono S. Michele Arcangelo vissuta nei secoli a partire dalla liberazione di Gravina dai Saraceni, attribuita dalla tradizione al Santo, avvenuta nei primi giorni di maggio del 977. A causa dei lavori di messa in sicurezza, quest'anno la grotta di San Michele non è accessibile, in attesa che venga pienamente restituita al culto e alla fruizione turistica".Il programma parte mercoledì 7 maggio, con la celebrazione della Santa Messa, alle ore 18.00, lungo i gradoni di Calata Grotte San Michele. Alle ore 20.00 è previsto lo spettacolo folkloristico musicale a cura del Gruppo Folkloristico dell'Istituto Comprensivo Santomasi – Scacchi, con gli studenti della IV A e IV B del plesso Nardone, a cura di Mariella e Franco Tranquillino del Gruppo Folkloristico "La Cola Cola" di Gravina. Alle 20.30 spazio alla cultura e al vernacolo gravinese con la Compagnia teatrale L scoil du priatorie, che presenta due atti unici: "Roset s' vole marté" e "I candidati sindaci", con la regia di Filippo Laico; presenta Cocco Cornacchia.Giovedì 8 maggio, il giorno della festa, inizia con la recita, alle ore 10.00 dell'Ora Media. A seguire, alle 10.30. sempre nei pressi dei gradoni di Calata Grotte di San Michele, celebrazione della Santa Messa. Alle 18.30 è previsto l'omaggio del Capitolo Cattedrale al santo Patrono, accompagnato dalle autorità cittadine e dalla Confraternita; a seguire la Santa Messa officiata dal vescovo diocesano mons. Giuseppe Russo. Subito dopo avrà inizio il ricco spettacolo civile, iniziando con l'animazione dei gruppi Gioia e Amore e Anfass, presso il claustro Calata San Giovanni Battista. Estrazione della lotteria, lancio del pallone aerostatico, Concerto di Primavera a cura del Liceo Musicale Giuseppe Tarantino di Gravina concluderanno i festeggiamenti nel quartiere dove, in alcuni punti, a cura della Pro Loco e della Parrocchia San Giovanni Battista, sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici locali e assistere alla rievocazione di vecchi ed antichi mestieri.