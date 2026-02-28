Recupero beni ecclesiali, prorogata scadenza del bando regionale

I lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa rupestre di San Michele delle Grotte potrebbero essere realizzati attraverso la partecipazione al bando regionale per la selezione di proposte progettuali finalizzate a restauro e valorizzazione del patrimonio culturale di Enti Ecclesiastici?Una domanda legittima che si pongono in molti, visto che la chiesa rupestre è da lungo tempo inaccessibile al pubblico.E allora perché non partecipare all'avviso pubblico della regione Puglia che si rivolge agli Enti ecclesiastici, con la possibilità di candidare beni che consentano di valorizzare il patrimonio storico-architettonico e culturale afferente a ciascuna Diocesi?Una idea probabilmente presa in considerazione anche dal Capitolo Cattedrale di Gravina che sulla questione - secondo indiscrezioni- è già a lavoro.Il bando regionale finanzia interventi di restauro e valorizzazione di beni del patrimonio culturale e interventi di valorizzazione e fruizione dei beni delle diocesi pugliesi, mettendo a disposizione degli enti ecclesiali un budget di 22 milioni, da distribuire a sportello.In un primo momento il bando aveva scadenza al 23 febbraio, ma adesso il governo regionale ha deciso di prorogare i termini di scadenza del pubblico avviso al prossimo 30 aprile. Una occasione da non farsi sfuggire per il recupero della cattedrale rupestre gravinese.