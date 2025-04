Gravina partecipa Bando regionale per manifestazioni sportive?

Pubblichiamo di seguito l'interpellanza del consigliere comunale di UnaBellaStoria, Saverio Verna, circa un bando regionale relativo a contributi per eventi e manifestazioni sportive"Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 24.03.2025 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 217 del 19.03.2025, avente ad oggetto un bando pubblico per promuovere il territorio e il turismo sportivo, "attraverso manifestazioni ed eventi sportivi, realizzati/da realizzarsi in Puglia nell'anno 2025".Si tratta di un patrocinio, a titolo oneroso (nella misura massima di €uro 2.500,00), destinato ai Comuni Pugliesi, alle Associazioni sportive e agli Enti sportivi. Il nostro Comune è solito organizzare o patrocinare attività di questa portata, che seguendo il bando potrebbero ottenere il necessario sostegno economico.Il termine per presentare eventuali domande, non solo da parte del Comune, ma anche a nome di qualsiasi altra tipologia di ente pubblico o privato (avente finalità sportive), scade il prossimo 22 aprile.Ed allora, nella mia qualità di Consigliere Comunale e Capogruppo del Movimento Politico denominato #unabellastoria, domando di conoscere se l'Amministrazione Comunale abbia in animo la partecipazione all'indicato bando, per quale manifestazione e per quale periodo dell'anno. Attendo risposte".