Gravina-Novi Sad: prosegue l’iter gemellaggio Italia- Serbia

Su invito del Direttore Generale della Fiera di Novi Sad in Serbia indirizzato al sindaco Fedele Lagreca, l'assessora Antonella Lorusso, delegata dallo stesso Sindaco, si è recata in Serbia per partecipare all'inaugurazione della 92a edizione della Fiera dell'Agricoltura, la più importante di tutti i Balcani.Il contatto tra Gravina in Puglia e Novi Sad è stato favorito dalla Camera di Commercio Italo-serba, che lo scorso anno ha partecipato con un suo stand istituzionale alla Fiera San Giorgio di Gravina. Quest'anno all'Italia è stato conferito il ruolo di partner strategico della Fiera dell'Agricoltura di Novi Sad e, pertanto, alla cerimonia di inaugurazione di sabato 17 maggio, l'assessore Antonia Lorusso ha potuto incontrare S.E. Luca Gori, ambasciatore d'Italia a Belgrado nonché il Sindaco della città di Novi Sad, la seconda città più grande della Serbia e già gemellata con la città italiana di Modena. Si è poi recata nel grande stand allestito in fiera dall'ICE - Istituto Italiano per il Commercio Estero di Belgrado - dove ha incontrato il suo direttore, dott. Antonio Ventresca.L'assessora Lorusso, accompagnata da Gaetano Paolillo, rappresentante della Camera di Commercio italo-serba, è stata ricevuta da Slobodan Cvetković, Direttore Generale della Fiera di Novi Sad, al quale ha proposto un gemellaggio tra la Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia e la Fiera dell'Agricoltura di Novi Sad. La proposta è stata subito favorevolmente accolta e, in data e luogo da stabilire di comune accordo, si procederà alla firma di un Accordo di collaborazione e gemellaggio che avverrà durante una cerimonia ufficiale a cui si sta già lavorando.Con questa intesa, la missione dell'assessore Lorusso in Serbia si è conclusa più che positivamente con soddisfazione del risultato raggiunto. È doveroso ricordare che i contatti tra la città di Gravina in Puglia e la Serbia sono stati avviati del gruppo gravinese di musica folkpopolare "MorescaNova" che, ormai da oltre 14 anni si reca regolarmente in Serbia dove si è fatto conoscere ed apprezzare durante le sue numerose esibizioni in questo Paese balcanico."Questa proficua tappa serba, voluta fortemente dal sindaco Fedele Lagreca nell'ottica della volontà dell'amministrazione comunale di rilanciare la Fiera di San Giorgio e le peculiarità della Murgia, aggiunge un importante tassello alla strategia di internazionalizzazione delle nostre produzioni tipiche, ma anche della nostra identità, in nome dell'amicizia fra i popoli e degli scambi culturali, fonte di arricchimento e di crescita per i nostri territori", è il commento dell'assessora.