Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli

Sostenere le piccole e medie imprese pugliesi dell'audiovisivo, in particolare le società di produzione, nelle spese di partecipazione ai principali mercati cinematografici nazionali e internazionali, favorendo processi di internazionalizzazione, coproduzione e sviluppo di relazioni industriali e commerciali.Con questo obiettivo è stata introdotta la misura del Cine Market Voucher Puglia con una dotazione di 100mila euro, riconoscendo l'audiovisivo come settore produttivo strategico per lo sviluppo economico e culturale della Puglia.Una misura introdotta recependo la richiesta di CNA – Cinema e Audiovisivo, con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle PMI pugliesi ai principali mercati internazionali di settore.«Con il Cine Market Voucher Puglia la Regione Puglia rende operativa una scelta politica precisa: sostenere in modo concreto le imprese del settore cine-audiovisivo e accompagnarle nei percorsi di crescita e apertura ai mercati internazionali».Lo dichiara Francesco Paolicelli, commentando l'attuazione dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 42/2024, introdotto attraverso un suo emendamento alla legge di bilancio regionale 2024, che ha posto le basi normative per una misura strutturata a favore del comparto audiovisivo pugliese.Per l'esercizio finanziario 2025 il Cine Market Voucher Puglia dispone di una dotazione complessiva pari a 100mila euro. Le risorse sono destinate a coprire i costi sostenuti dalle imprese pugliesi per la partecipazione ai mercati di settore, contesti strategici per l'incontro tra operatori, lo sviluppo di coproduzioni internazionali e il rafforzamento delle relazioni industriali, commerciali e distributive a livello nazionale e internazionale.La misura sarà attuata dalla Fondazione Apulia Film Commission attraverso un avviso pubblico di prossima pubblicazione e consentirà, già dal 2026, alle PMI del settore audiovisivo pugliese di ricevere un supporto concreto per la partecipazione ai principali appuntamenti industry del circuito cinematografico internazionale, tra cui l'European Film Market di Berlino, il Marché du Film di Cannes e l'American Film Market.