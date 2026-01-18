Al via i casting per il film di Mel Gibson

La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson prende sempre più corpo. Si avvicina infatti il momento in cui la troupe cinematografica si aggirerà tra i territori di Puglia e Basilicata per girare le scene del secondo film di Mel Gibson dedicato agli ultimi giorni di Gesù, dopo la "Passione di Cristo" che, più di venti anni fa, vide come location privilegiata la città di Matera.Per questa nuova pellicola, la Panorama Films è già a lavoro per cercare figuranti da inserire in questo progetto cinematografica di livello internazionale che dovrebbe essere realizzato anche in alcune località della Puglia come le città di Gravina in Puglia, Ginosa, Torre Guaceto e Brindisi e della Basilicata con Matera e Craco.E così gli interessati a far parte di questa grande produzione cinematografica in qualità di comparse potranno inviare all'indirizzo mail trotc.sud@gmail.com i propri dati anagrafici e alcune foto.Il casting è aperto a uomini dai 18 agli 80 anni, con capelli lunghi e barbe lunghe, di corporatura asciutta, senza tatuaggi, né piercing né sopracciglia marcatamente ritoccate; e donne sempre dai 18 agli 80 anni, di corporatura molto asciutta ed esile, con capelli naturali, senza tatuaggi, né piercing, né ricostruzione unghie, né sopracciglia marcatamente ritoccate, né mèches.Le riprese del colossal firmato Gibson in terra di Puglia e Basilicata dovrebbero effettuarsi a partire dai primi giorni di aprile fino a metà maggio.