mel gibson a gravina
mel gibson a gravina
cultura

Al via i casting per il film di Mel Gibson

Si girerà anche a Gravina tra aprile e maggio

Gravina - lunedì 19 gennaio 2026
La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson prende sempre più corpo. Si avvicina infatti il momento in cui la troupe cinematografica si aggirerà tra i territori di Puglia e Basilicata per girare le scene del secondo film di Mel Gibson dedicato agli ultimi giorni di Gesù, dopo la "Passione di Cristo" che, più di venti anni fa, vide come location privilegiata la città di Matera.

Per questa nuova pellicola, la Panorama Films è già a lavoro per cercare figuranti da inserire in questo progetto cinematografica di livello internazionale che dovrebbe essere realizzato anche in alcune località della Puglia come le città di Gravina in Puglia, Ginosa, Torre Guaceto e Brindisi e della Basilicata con Matera e Craco.

E così gli interessati a far parte di questa grande produzione cinematografica in qualità di comparse potranno inviare all'indirizzo mail trotc.sud@gmail.com i propri dati anagrafici e alcune foto.

Il casting è aperto a uomini dai 18 agli 80 anni, con capelli lunghi e barbe lunghe, di corporatura asciutta, senza tatuaggi, né piercing né sopracciglia marcatamente ritoccate; e donne sempre dai 18 agli 80 anni, di corporatura molto asciutta ed esile, con capelli naturali, senza tatuaggi, né piercing, né ricostruzione unghie, né sopracciglia marcatamente ritoccate, né mèches.

Le riprese del colossal firmato Gibson in terra di Puglia e Basilicata dovrebbero effettuarsi a partire dai primi giorni di aprile fino a metà maggio.
  • Casting
  • Gravina set cinematografico
Altri contenuti a tema
La Via del Cinema, nuovo appuntamento Eventi La Via del Cinema, nuovo appuntamento Dopo il grande successo si replica il 3 gennaio
Gravina e “la Via del Cinema” Gravina e “la Via del Cinema” Un tour sulle location delle produzioni cinematografiche
Gravina location dei “Santi” di Martin Scorsese Gravina location dei “Santi” di Martin Scorsese Si gira nei pressi del ponte acquedotto il 4, l’8 e il 10 luglio
Casting per The Saints attualità Casting per The Saints La serie tv di Martin Scorsese cerca comparse. A Luglio si gira a Matera e dintorni
La Resurrezione di Cristo si girerà anche a Gravina La città La Resurrezione di Cristo si girerà anche a Gravina La produzione ha comunicato le location del prossimo film di Mel Gibson
Yunan porta la Murgia alla mostra del cinema Berlinale Yunan porta la Murgia alla mostra del cinema Berlinale Alcune delle scene del film girate tra Gravina, Poggiorsini, Minervino e Spinazzola.
“All you can hate”: l’habitat rupestre nel film di Campanini “All you can hate”: l’habitat rupestre nel film di Campanini Ancora una volta Gravina location di un lungometraggio d’autore
Scene di una serie Netflix anche a Gravina La città Scene di una serie Netflix anche a Gravina Ad ottobre una troupe di una produzione italo-tedesca ha girato alcune scene in una sala ricevimenti della città
Polizia Locale, domani inaugurazione nuova sede
19 gennaio 2026 Polizia Locale, domani inaugurazione nuova sede
Fbc e Nardò non vanno oltre il pari
18 gennaio 2026 Fbc e Nardò non vanno oltre il pari
2
Falso Volantino del Ministero degli Interni
18 gennaio 2026 Falso Volantino del Ministero degli Interni
Al Vicino si gioca Fbc Gravina- Nardò
18 gennaio 2026 Al Vicino si gioca Fbc Gravina- Nardò
Comunità Energetiche Rinnovabili, la Regione proroga termini
17 gennaio 2026 Comunità Energetiche Rinnovabili, la Regione proroga termini
Parchi zona Pip, al via il bando per affidata gestione
17 gennaio 2026 Parchi zona Pip, al via il bando per affidata gestione
Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici
17 gennaio 2026 Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici
Nominata la giunta regionale di Decaro
16 gennaio 2026 Nominata la giunta regionale di Decaro
Demolizione scuola Scacchi, le ragioni del No
16 gennaio 2026 Demolizione scuola Scacchi, le ragioni del No
Affidamento officine culturali, riaperto Bando
16 gennaio 2026 Affidamento officine culturali, riaperto Bando
Servizio irriguo, Cia Puglia: “Sospendere cartelle a conguaglio 2022”
16 gennaio 2026 Servizio irriguo, Cia Puglia: “Sospendere cartelle a conguaglio 2022”
Viaggio nelle botteghe artigiane
16 gennaio 2026 Viaggio nelle botteghe artigiane
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.