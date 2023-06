Fidapa, Cerimonia delle Candele

4 foto fidapa cerimonia candele

La FIDAPA unisce, in occasione della tradizionale "Cerimonia delle candele", le Sezioni di tre Comuni del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: Gravina in Puglia, Altamura e Spinazzola. Poste le basi per una collaborazione, finalizzata a valorizzare le condivise radici storiche e antropologiche e promuovere il Distretto turistico-culturale dell'Area Murgiana.La Cerimonia si è svolta a Villa Belvedere, in Altamura, alla presenza delle rispettive Presidenti, Antonia D'Ecclesiis, Emilia Dileo e Geny Ungolo, nonchè delle Socie. Intervenute le Autorità della Federazione: Eufemia Ippolito (Executive Finance Officer BPW International e Past Presidente Nazionale), Maria Nuccio (Presidente Fidapa Distretto Sud Est), Rosanna Galantucci (Responsabile Revisori dei Conti Nazionale) e Anna Maria Tunno (Segretaria Esec.).Presenti, inoltre, Rosaria Albanese (Presidente Sez. Corato), Silvana Rosato (Presidente Sez. Lecce) e Angela Lorusso (Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Bari e Presidente dell'Associazione Avvocati e Praticanti di Gravina e Socia Sez. Gravina). La serata si è conclusa con una splendida performance artistica, quale regalo alle tre Sezioni, della Soprano Concetta Aquila (Socia Sez. Gravina), accompagnata dal maestro Agostino Lorusso. Grafica della locandina a cura della Socia Young di Gravina, Elena Morlino.