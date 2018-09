Ferrovie Appulo Lucane, il Governo cambia gli amministratori

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Il Ministero delle Infrastruttre ha nominato i tre nuovi componenti del consiglio di amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane, la linea di treni e autobus che collega la Puglia e la Basilicata e tre province (Bari, Matera, Potenza). Il nuovo presidente è l'avvocato brindisino Rosario Almiento, già manager della Stp Brindisi, che subentra a Matteo Colamussi.La conferma di Colamussi era stata richiesta dalla Regione Puglia, per voce del presidente Michele Emiliano e dell'assessore ai trasporti Gianni Giannini, che hanno apertamente polemizzato con il Ministero e con il ministro Danilo Toninelli per non aver consultato la Regione prima di fare le scelte. La Regione era stata convocata per un incontro a giochi già chiusi e così Emiliano ha deciso di disertarlo. Anche se le FAL sono una società interamente partecipata dal Ministero (socio unico al 100%), la Regione Puglia sta investendo oltre 200 milioni di euro nell'ammodernamento della linea Bari-Matera, in fase di raddoppio.Colamussi, nel frattempo, conserva la carica di direttore generale.Il territorio barese non è rappresentato nel consiglio di amministrazione. Oltre ad Almiento un altro componente è leccese (l'avvocato . C'è, invece, una presenza del territorio lucano: si tratta di Angela Tantulli, vice presidente dell'Ordine degli ingegneri di Matera.L'attuale Cda presieduto da Colamussi era scaduto ad agosto.