FAL, venerdì 20 possibili disagi per sciopero

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane dopodomani, venerdì 20 giugno: le Organizzazioni sindacali USB LP di Puglia e Basilicata hanno infatti comunicato l'adesione allo Sciopero Generale della durata ore 24, per l'intera giornata di lavoro, per tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da Confederazione Unitaria Di Base (CUB), Sindacato Generale Di Base (SGB) e Unione Sindacale Di Base (USB).Lo sciopero è stato indetto per le seguenti motivazioni: contro il genocidio in Palestina; contro la guerra, l'economia di guerra e l'aumento delle spese militari; per la pace anche nel conflitto Russia-Ucraina e gli investimenti su Sanità, Scuola, Trasporti, Welfare; contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il contenimento delle retribuzioni; contro l'assenza di politiche sociali; contro l'assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso e di superare la fase di forte conflittualità; contro la scelta in materia di leggi repressive del dissenso e del conflitto sociale; contro le morti sul lavoro; contro la legge "Sbarra".Saranno comunque assicurati i servizi indispensabili, come individuati nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al numero verde 800.050.500.