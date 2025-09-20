treno fal
FAL, Lunedì 22 sciopero generale

Possibili disagi su bus e treni

Gravina - sabato 20 settembre 2025
Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane lunedì 22 settembre: le organizzazioni sindacali Unione Sindacale Di Base (USB) di PUGLIA e di BASILICATA hanno comunicato l'adesione allo Sciopero generale della durata 24 ore, per l'intera giornata di lavoro per tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalla medesima sigla sindacale in data 11 settembre 2025.

Di seguito le motivazioni dello sciopero: l'aggravarsi della situazione umanitaria a Gaza; il blocco degli aiuti umanitari; la questione della missione umanitaria mondiale "Global Sumud Flotilla"; la posizione del Governo italiano e dell'Unione Europea che non impongono sanzioni adeguate alla gravità della situazione.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.
