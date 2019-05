Felicia, la pasta Made in Puglia è a Rimini Wellness 2019

Il brand pugliese Felicia da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno farà per la prima volta il suo ingresso a Rimini Wellness, la più grande kermesse italiana dedicata al fitness e al benessere.La partecipazione rafforza l'impegno del brand nella promozione di una vita sana e attiva e anticipa il prossimo lancio del portale Felicia per lo Sport, interamente dedicato agli sportivi e a tutti coloro che hanno adottato uno stile di vita salutare.Gravina in Puglia, 28 maggio 2019 - Felicia, brand di Andriani, azienda pugliese di punta nel settore dell'Innovation food e specializzata nella produzione di pasta senza glutine e biologica, dal 30 maggio al 2 giugno prossimi farà il suo debutto a Rimini Wellness, presso FoodWell Expo, Padiglione A1, stand 005, per promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso un nuovo modo di mangiare naturale e gustoso.Il messaggio CAMBIA FORMA sarà il filo conduttore di tutta la comunicazione che accompagnerà il brand durante la manifestazione. In questa direzione, il concept creativo dello stand, studiato in collaborazione con Wellink, si pone l'obiettivo di veicolare in modo chiaro e diretto i vantaggi della pasta Felicia a un pubblico alla ricerca di una alimentazione ricca e a sostegno di una vita attiva ed energica.L'area dedicata al brand sarà animata da giochi interattivi e sfidanti che intratterranno il pubblico di Rimini Wellness e che saranno l'occasione per fornire informazioni utili sulla mission di Felicia.Numerose le blogger e le influencer del mondo fitness e wellness che hanno confermato la loro presenza, a testimoniare la curiosità e la voglia di sperimentare la nuova frontiera dell'alimentazione.Felicia è un invito a scoprire un nuovo mondo di gusto, con il suo vasto assortimento di pasta biologica realizzata con materie prime naturalmente gluten free e da sempre promuove il concetto di ben-essere attraverso una sana alimentazione.Perfetta per chi cerca un miglioramento del proprio benessere fisico, Felicia è particolarmente indicata per gli sportivi sempre attenti alla relazione tra alimentazione e performance.La pasta di legumi, grazie alle alte percentuali di proteine, 26% per la pasta di lenticchie rosse bio, 23% per la pasta di fagiolo verde Mung bio, e la pasta di grano saraceno, con il considerevole apporto di sali minerali e di fibre, sono ideali per chi desidera nuova energia, forza e vitalità e si distinguono per caratteristiche organolettiche in linea con i trend del mercato della nutrizione sportiva che vedono le proteine vegetali una valida alternativa alle proteine di origine animale.I preziosi nutrienti delle materie prime della pasta Felicia contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento della massa muscolare, al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.Ricca di fibre e di proteine, ad alto contenuto di fosforo, ferro, zinco, manganese e potassio, è una gustosa e sana alternativa alla pasta tradizionale e un vero e proprio alleato a sostegno anche di una dieta wellness.Mangiare bene per vivere bene, e dunque anche per muoversi bene, è la filosofia alla base di Felicia, la pasta made in Puglia adatta agli sportivi che sostiene e promuove le manifestazioni sportive in tutte le forme e a qualsiasi livello e che ha scelto di condividere il proprio percorso con alcuni campioni dello sport come Martina Criscio e Sergio Parisse.Tra gli eventi e le squadre supportati si citano Trail delle 5 querce, Calestano Superenduro SE, 5° Medio Fondo Bosco Difesa grande, Giochiamo senza barriere.Proprio per sancire questo legame, Rimini Wellness 2019 sarà l'occasione per il brand di annunciare il prossimo lancio del progetto Felicia per lo Sport.