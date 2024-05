Fal, Lunedì 6 maggio possibili disagi per sciopero

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane lunedì 6 maggio: le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato di PUGLIA e di BASILICATA hanno comunicato l'adesione allo sciopero nazionale di ventiquattro ore del settore Trasporto Pubblico Locale, proclamato dall'Organizzazione Sindacale USB LP "per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027".Si specifica che l'USB di Basilicata, con propria nota del 30.04.2024, a causa di un involontario ritardo nella comunicazione, in mancanza dei termini minimi di preavviso, ha ritirato l'adesione allo sciopero.Si comunica, inoltre, che sempre per lunedì 6 MAGGIO 2024 la USB Lavoro Privato di PUGLIA ha proclamato una ulteriore azione di sciopero quattro ore per tutto il personale FAL, dalle ore 15.40 alle ore 19.40, avente come motivazione "trattamento e ricollocazione del personale inidoneo temporaneo e definitivo".Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500