Fal, ridotto a 4 ore lo sciopero di domani

Lo sciopero generale proclamato per domani, venerdì 17, dalle Organizzazioni Sindacali Cgil e Uil ed al quale avevano aderito le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti di Puglia e di Basilicata, è stato ridotto da 24 a 4 ore in seguito all'ordinanza ministeriale 196T del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Per il trasporto ferroviario ed il trasporto pubblico locale lo sciopero si articolerà dalle 9.00 alle 13.00 di domani, nel rispetto delle fasce di garanzia. Saranno in ogni caso assicurati tutti i servizi dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.