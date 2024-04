Fal, giovedì 11 possibili disagi per sciopero

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane giovedì 11 aprile per uno sciopero nazionale confederale settori privati di 4 ore (dalle ore 19.30 alle ore 23.30) al quale hanno aderitole Segreterie Regionali Sindacali FILT-CGIL e UIL TRASPORTI di Puglia e Basilicata.Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: zero morti sul lavoro: la sicurezza non è un'opzione; riforma fiscale giusta: equità per lavoratori e pensionati; nuovo modello sociale: imprese sostenibili, persone al centro.Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.