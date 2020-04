Emergenza Covid-19, attivato un servizio di primo ascolto

Colloqui telefonici con alcuni psicologi della nostra città per aiutare quelle persone che in questo momento di emergenza sanitaria necessitano di un supporto psicologico.L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, è stata realizzata grazie alla disponibilità di alcuni psicologi della città, di concerto con il Centro di Salute Mentale (CSM) della Asl Bari e con il sostegno dell'Ordine degli Psicologi di Puglia.Così, tutti coloro che vorranno avere un colloquio con gli psicologi locali potranno telefonare dal lunedì al sabato, dalle ore 09,00 alle ore13 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, al numero dedicato 347 6652586, mentre- specificano i promotori dell'iniziativa-, per le emergenze e le urgenze è preferibile telefonare allo 080 3108658, numero del Centro di Salute Mentale della Asl Bari.Il servizio di primo ascolto telefonico gratuito diventa in questo modo un primo presidio di supporto psicologico importante in questo difficile momento di emergenza sanitaria, "una situazione insolita che purtroppo ingenera comprensibilmente paura e preoccupazione"- sottolinea il sindaco Alesio Valente. Ragioni che hanno spinto ad avviare questo servizio di sostegno psicologico "che con professionalità e competenza saprà aiutare i cittadini a superare nel miglior modo possibile questa fase"- commenta il primo cittadino.