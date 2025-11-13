Italia Viva Gravina
Italia Viva Gravina
Elezioni

Elezioni, Italia Viva di Gravina sta con Decaro

“Non esprimeremo preferenze per altre Liste e Candidati a loro riconducibili”.

Gravina - giovedì 13 novembre 2025 9.39 Comunicato Stampa
A venti giorni dal voto per eleggere il presidente della Regione Puglia e il consiglio regionale, Italia Viva Gravina prende posizione, comunicando il proprio appoggio esclusivamente al candidato alla presidenza Antonio Decaro.

Di seguito la nota stampa a firma del Presidente Cittadino Italia Viva Gravina, Michele Varrese.

"Il Comitato Italia Viva Gravina, in linea con quanto stabilito dal Partito, sosterrà la candidatura di Antonio DECARO a Presidente della Regione Puglia.
Pur non essendo stati coinvolti e quindi esclusi, siamo a testimoniare come riformisti la proposta politica con valori moderati, liberali e liberalsocialisti per non sposare posizioni della sinistra radicale e populista.

Questo non è un dettaglio, è un fatto politico che impoverisce il dibattito e la qualità dell'offerta agli elettori.

Nonostante ciò esprimiamo comunque il nostro sostegno al candidato Presidente Antonio DECARO in quanto ha da sempre rappresentato esempio e capacità di risoluzione dei problemi dei cittadini. E gli vogliamo concedere fiducia.

In quanto uomini e donne che rappresentano un Partito non esprimeremo preferenze per altre Liste e Candidati a loro riconducibili".

Il Presidente Cittadino Italia Viva Gravina
Michele Varrese

  • Elezioni regionali
  • Italia viva
