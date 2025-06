Ecco i vincitori della XV edizione del “Premio Teresa Sarti Strada”

5 foto premio strada alla scuola Benedetto XIII

Ad aggiudicarsi il primo premio con il video "The resistance" sono stati gli alunni della classe 2D Clara Rubini, Lucrezia Clemente, Carlo Varvara, Nicolò Patimo e Teresa Cappiello, dell' I. C. S.G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini di Gravina in Puglia. I ragazzi, guidati dai loro insegnanti, hanno realizzato con i propri mezzi, un video per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Proprio la semplicità e originalità del video realizzato ha colpito la giuria, decretandone la vittoria. Una nota di merito va data anche a tutta la classe, che ha partecipato con entusiasmo presentando altri meritevoli progetti.La cerimonia si è svolta sabato 31 maggio presso "Anche Cinema di Bari", alla presenza della presidente di EMERGENCY Rossella Miccio, il presidente di Prosolidar Giancarlo Durante e le rappresentanze delle scuole vincitrici. Grande soddisfazione ed apprezzamento manifestate dalla dirigente scolastica dott.ssa Antonia Masserio, per il prezioso lavoro svolto da tutti gli alunni partecipanti e docenti, che conferma ancora una volta l'importante ruolo formativo ed educativo su temi sociali, svolto dalla sua scuola.Raccontano gli organizzatori di Emergency:"Arrivare a scegliere solo 9 elaborati è stato lungo e difficile: desideriamo perciò comunicare il nostro grazie a tutti i partecipanti, che hanno espresso motivazione, sensibilità, intelligenza, capacità di riflettere e fare proposte. Qualità che sono emerse dai lavori inviati, riconoscibili non solo tra i finalisti. L'augurio è che l'entusiasmo messo in questa esperienza formativa si rinnovi nelle ragazze e nei ragazzi in ogni compito che affronteranno nella vita."A questa edizione, hanno partecipato 65 scuole primarie e 65 scuole secondarie di I grado, con 96 elaborati grafici, 130 composizioni scritte e 84 video, per un totale di 3.082 studentesse e studenti.