Due donne ai vertici della ASL: nuove nomine per la direzione sanitaria e amministrativa

Due donne ai vertici della ASL di Bari. La guida della direzione sanitaria è stata affidata a Rosella Squicciarini, mentre quella della direzione amministrativa va a Rachele Popolizio. La leadership al femminile – che valorizza le qualità delle due professioniste interne all'azienda - è stata ufficializzata oggi dal direttore generale Luigi Fruscio con un atto deliberativo.Rosella Squicciarini, medico-igienista, attualmente dirige il Dipartimento assistenza territoriale della ASL. La sua esperienza sul campo l'ha vista impegnata in prima battuta all'interno del Dipartimento di prevenzione, in attività tecnico gestionali e di sanità pubblica. Negli anni successivi è passata alla direzione di due distretti socio sanitari: prima quello di Bitonto/Palo del Colle e poi il distretto unico di Bari. E', inoltre, presidente in carica di CARD Puglia, Confederazione regionale delle associazioni di distretto."Sono molto grata per questo incarico -ha detto la direttrice Squicciarini – il primo obiettivo è la riorganizzazione dei servizi tra ospedale e territorio, e la creazione di percorsi sempre più orientati a tutelare le disabilità e tutte le fragilità, socio sanitarie e di genere".Rachele Popolizio, avvocato, specializzata in "Diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione", è l'attuale direttrice del Dipartimento amministrativo della ASL e dell'Area Gestione Risorse Umane. Dal 2022 riveste il ruolo di vice presidente del Collegio di direzione. Dopo aver rivestito ruoli gestionali in altre amministrazioni - approda alla ASL di Bari, nel 2010, dove opera nel settore appalti nell'Area Gestione Patrimonio. Dal 2019 è stata posta al vertice della direzione amministrativa dell'area ospedaliera Bari nord."Ringrazio il direttore generale per la fiducia – ha commentato la neo direttrice Popolizio – il mio impegno sarà rivolto alla organizzazione – elemento imprescindibile per una azienda di così grandi dimensioni – a favorire l'integrazione operativa tra funzioni sanitarie e funzioni amministrative, a cogliere le nuove sfide del PNRR e della innovazione tecnologica, ad implementare il welfare aziendale per valorizzare la parità di genere e il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori della ASL".