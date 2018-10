Dal Comune un divieto per "Gravina sotterranea"

Provvedimento del dirigente dell'area tecnica. Attività non può essere esercitata per i "non soci"

Il Comune di Gravina, con disposizione del dirigente dell'area tecnica, ha emesso un provvedimento riguardante "Gravina sotterranea" con cui ha imposto "il divieto di esercitare l'attività di agenzia turistica nei confronti di tutti i soggetti che non siano soci della Associazione Gravina Sotterranea". Così riporta testualmente l'atto firmato dal dirigente Michele Stasi.Esso scaturisce da un verbale della Polizia Locale. Nella narrativa del provvedimento si legge infatti che "a seguito degli accertamenti effettuati tanto da appartenenti al Corpo di Polizia Locale quanto da personale della Guardia di Finanza, è emerso che effettivamente viene esercitata l'attività di agenzia turistica non esclusivamente nei confronti dei propri associati". In questo modo non sono state osservate norme della Regione Puglia (legge n. 34 del 15 novembre 2017 e legge n. 13 del 9 aprile 2018).Il provvedimento è stato notificato al legale rappresentante e presidente della associazione "Gravina Sotterranea".