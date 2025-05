Convegno Cande su Sostenibilità & Benessere

Si terrà sabato 10 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, a Gravina in Puglia (BA), presso la Fondazione Benedetto XIII, Km 2,SS96, il convegno su Sostenibilità & Benessere, dedicato a Papa Francesco. Originariamente previsto per il 26 aprile e rinviato in ottemperanza al Decreto Legge 54/ 22 aprile 2025, emanato per le esequie del Pontefice, l'evento è promosso dall'Associazione CANDE, con il patrocino del Comune di Gravina in Puglia, Obiettivo Giovani Gravina APS e Moneta Positiva. E sarà proprio S.E Giuseppe Russo, Vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, a portare il messaggio della Chiesa, dopo l'apertura dei lavori a cura di Bartolomeo Murgese, consigliere Nazionale CANDE e presidente Obiettivo Giovani Gravina APS. "I principi su cui si basa il progetto che, come CANDE, Class Action Nazionale dell'Edilizia, abbiamo presentato alla Regione Puglia, per la legge sulla rigenerazione urbana, sono gli stessi che hanno ispirato l'azione e il messaggio fortissimo di questo grande Papa: nel convegno di sabato ne illustreremo alcuni aspetti e parleremo infatti di sostenibilità ambientale, di transizione energetica, di una concezione dell'edilizia e dell'abitare rispettosa dei diritti dei cittadini e in osservanza dei diritti dell'ambiente. Sono i valori su cui Papa Francesco ha insistito fino agli ultimi istanti della sua vita, e che debbono rappresentare un insegnamento imprescindibile per l'umanità", ha dichiarato Angela Lorusso, avvocata e coordinatrice regionale CANDE."Dobbiamo mettere al centro della nostra azione lo stesso spirito di amore, tolleranza, condivisione che ci ha trasmesso Papa Francesco - ha sottolineato Bartolomeo Murgese - pensando soprattutto ai giovani e alla eredità che dobbiamo assicurare loro per un ambiente edilizio e urbano sano e vivibile. Dobbiamo fare nostre le parole del Papa perchè i giovani esigono da noi un cambiamento: essi domandano com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi! In Puglia è possibile aprire una pagina nuova nel costruire e nell'abitare ispirata a questi insegnamenti".Ricordiamo che il convegno, di alto spessore tecnico e scientifico per l'intervento di esperti e studiosi di livello nazionale, darà inoltre diritto a crediti formativi professionali riconosciuti dal Collegio Provinciale Geometri e GGLL di Bari, dall'Ordine degli Ingegneri di Bari, dall'Ordine degli Avvocati di Bari e dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari.Fra i temi affrontati nelle diverse relazioni ci saranno in particolare le proposte per la sostenibilità ambientale relativamente alla #greeneconomy;relativamente al dissesto idrogeologico, di cui si parla poco; alle comunità energetiche e ai benefici sia in ambito privato che pubblico. Si parlerà del progetto Plant Bombing, ideato dall'Associazione Obiettivo Giovani - Gravina in Puglia e messo in opera dai bambini delle scuole dell'infanzia e secondaria. C'è attesa inoltre per la presentazione del progetto SIRE, una moneta innovativa e dei benefici per la Pubblica Amministrazione.Dopo l'apertura di Bartolomeo Murgese e il saluto di S.E. Giuseppe Russo, i lavori, moderati dalla giornalista Emanuela Emma Grassi, proseguiranno con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali: Angelo Addante, Stefano Lacatena, Leonardo Vicino, Maria Cornacchia, Michele Picaro, Salvatore D'Aluiso, Mariantonietta Valente e Gianmauro Dell'Olio. A seguire sono previste le relazioni degli esperti: Luigi Martines, Angela Lorusso, Donatella Salamita, Filippo Zuccaro, Roberto Rizzo, Michele Fighera. Saluti finali e conclusioni di Roberto Cervellini, presidente nazionale CANDE.