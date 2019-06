Concorso scuola, pronti i corsi della Nuovi Orizzonti

È senza dubbio uno dei più attesi di quest'anno il concorso per la scuola secondaria che dovrebbe portare all'assunzione di 48.536 docenti, di cui 8.491 di sostegno, entro settembre 2020. Il bando di concorso, secondo quanto recentemente affermato dal vertice del Miur Marco Bussetti, è previsto per il mese di luglio 2019.Le nuove assunzioni nel settore dell'insegnamento sono state messe in calendario per dare attuazione a uno dei punti della Riforma della Scuola del governo Lega-M5s, il quale intende procedere con l'inserimento di migliaia di nuovi docenti per quanto riguarda la scuola secondaria di I e II grado.Se l'uscita del bando, che fornirà naturalmente tutti i dettagli sulle modalità di svolgimento del concorso, è attesa appunto per l'estate 2019, le prove si svolgeranno nel corso del 2019/2020 al fine di procedere con le assunzioni, come anticipato, da settembre 2020.I candidati – che secondo quanto previsto dalla riforma del reclutamento potranno concorrere in una sola regione – potranno partecipare a massimo quattro procedure: per la scuola secondaria di I o II grado o per i posti di sostegno sempre di I o II grado.Per quanto riguarda i requisiti, è necessario distinguere tra posti comuni, quelli per insegnante tecnico-pratico e insegnanti di sostegno.Nel primo caso, quello dei posti comuni, è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione per la classe di concorso o della laurea (magistrale, a ciclo unico) o di un diploma di II livello (di alta formazione artistica, musicale o coreutica) oppure di un titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.Inoltre, altro requisito necessario sono i 24 CFU ottenuti in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.In attesa di conoscere i dettagli con l'uscita del bando prevista per luglio 2019, quello che sappiamo ora è che i candidati saranno sottoposti a 3 prove, due scritte e una orale, i docenti di sostegno, invece, dovranno affrontarne una in più rispetto ai loro colleghi.Ma come si articolano le 3 prove? La prima è finalizzata a valutare il grado di preparazione del candidato sulla disciplina specifica della classe di concorso, mentre la seconda mira ad accertare la conoscenza delle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche.La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a valutare le conoscenze del candidato sulle discipline della classe di concorso scelta. Infine il candidato dovrà dimostrare le proprie competenze informatiche e di lingua straniera (B2).Coloro che si candidano a insegnanti di sostegno dovranno invece dimostrare la loro preparazione su materie come la pedagogia speciale e la didattica per l'inclusione scolastica con una ulteriore prova scritta che andrà ad aggiungersi alle altre due.La graduatoria di vincitori che verrà stilata al termine delle procedure concorsuali avrà valenza biennale e che verrà riformata con un concorso successivo ogni due anni.La Nuovi orizzonti ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia, offre la possibilità ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, attraverso i propri corsi gratuiti di Garanzia Giovani, di prepararsi o di acquisire i titoli per i punteggi aggiuntivi per il concorso scuola.In particolare è possibile iscriversi a il "corso per formatori ed esperti nella progettazione formativa" per la preparazione alla 2 prova scritta, ed il "corso di inglese livello B2" ed "Eipass" per la preparazione alla prova orale.Per informazioni rivolgiti presso le nostre sedi di via Alchimia 48 o via Archimede snc a Gravina in Puglia o chiama al numero 080/8692928