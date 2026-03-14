Murgia Work Hub: orientamento e nuove opportunità

5 foto murgia work hub

L'iniziativa, presentata il 12 marzo presso la Biblioteca del Fuori Legge, rappresenta un punto di riferimento per chi è alla ricerca di strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro o reinventare il proprio percorso professionale.Il progetto prevede diverse attività, tra cui Orientation Desk, Orientation Lab e Job Day, momenti dedicati alla consulenza personalizzata, ai laboratori pratici e agli incontri con imprese e realtà produttive locali. L'obiettivo è quello di facilitare il dialogo tra cittadini e aziende, creando occasioni reali di crescita professionale.Promosso con il supporto della Regione Puglia e finanziato anche con fondi dell'Unione Europea, Murgia Work Hub nasce con l'intento di valorizzare le competenze presenti sul territorio e generare nuove prospettive occupazionali, con particolare attenzione ai giovani e alla partecipazione femminile nel mondo del lavoro.A coordinare l'iniziativa è l'assessore comunale Vincenzo Varrese, che durante la presentazione ha ringraziato i numerosi partner coinvolti nel progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra enti pubblici, realtà formative e associazioni locali.Tra i ringraziamenti anche quello rivolto a Lucia Tullo e ai partner che contribuiranno concretamente alla realizzazione delle attività, tra cui la cooperativa Nuovi Orizzonti, l'ente di formazione COID – Centro Operativo per l'Innovazione e lo Sviluppo, Confesercenti e Mestieri Puglia.Il nuovo sportello Murgia Work Hub troverà sede negli spazi dell'ex Mattatoio di Gravina in Puglia, un luogo che negli ultimi anni è diventato punto di riferimento per diverse realtà associative e progettuali del territorio. Qui prenderanno vita attività di orientamento, laboratori, incontri e giornate dedicate al lavoro, con l'obiettivo di creare un ponte concreto tra cittadini e opportunità professionali.Durante l'incontro è intervenuto anche l'avvocato Vito Spano, che ha evidenziato il valore dell'iniziativa per il territorio. Nel suo intervento ha sottolineato come Murgia Work Hub possa diventare un vero punto di riferimento per la comunità, uno spazio di confronto e collaborazione tra giovani, cittadini e realtà produttive locali.Tra gli interventi anche quello della rappresentante di Mestieri Puglia, che ha evidenziato la complessità e l'importanza del progetto. È stato chiarito come il ruolo degli enti coinvolti non sia quello di sostituirsi ai servizi pubblici per l'impiego, ma piuttosto di affiancarli in un'ottica di collaborazione.L'obiettivo è infatti rendere più semplice e veloce il percorso di ricerca del lavoro, facilitando il dialogo tra cittadini e servizi per l'impiego attraverso strumenti più flessibili e risposte più tempestive.Nel corso degli interventi è stato inoltre sottolineato come il Comune di Gravina in Puglia, con questa iniziativa, abbia dimostrato apertura e visione verso nuove forme di collaborazione territoriale, mettendo al centro le esigenze della comunità e le opportunità di crescita professionale.