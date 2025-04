Social Video 2 minuti Claudia Gerini madrina dell’Art Bonus: il mecenatismo al servizio del bene comune

Il fascino di un'attrice come Claudia Gerini ha incontrato il suggestivo habitat rupestre di Gravina in Puglia, con le sue chiese-grotte, il ponte acquedotto reso famoso dal cinema e i monumenti del centro storico della città di Papa Benedetto XIII, per la realizzazione di uno spot promozionale nell'ambito di #ArtBonus, il progetto ministeriale che consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale italiano.Grazie all'Art Bonus tutti i cittadini possono diventare mecenati e contribuire a salvare un pezzo della nostra storia sostenendo concretamente la conservazione del patrimonio culturale del nostro territorio, conseguendo un interessante vantaggio di natura fiscale.Il video, girato a novembre, è stato mostrato in anteprima da Rai 3 nei giorni scorsi e costituisce anche un'occasione per fare conoscere il patrimonio di quella Puglia dell'entroterra, come il territorio del Parco Regionale della Gravina e del Geoparco UNESCO dell'Alta Murgia, ancora tutta da scoprire e valorizzare.A distanza di qualche giorno dalla candidatura al programma Art Bonus della Chiesa Rupestre denominata "Chiesa VI", è stata una prima importante azienda gravinese, la Chiarolegno Contract Srl, a diventare mecenate dell'intervento: un primo fondamentale passo che dimostra la bontà del provvedimento adottato e la dedizione di una azienda importante del nostro territorio al recupero del patrimonio comune.Ma non ci sono solo le chiese rupestri fra i beni da salvare: la stessa Biblioteca di Comunità, "La Casa del Fuorilegge", già sede di un convento e poi di un carcere mandamentale, inaugurata proprio con Claudia Gerini nelle vesti di madrina d'eccezione, necessita di restauri ed è destinataria della donazione di una mecenate gravinese molto sensibile, Maria Teresa Simeone.