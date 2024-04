Cantanti gravinesi al premio Mia Martini

Una folta schiera di giovani promesse del canto pronte a sbarcare al "Premio Mia Martini" per sbaragliare la concorrenza degli avversari in una gara canora. I ragazzi della Accademia Musicale Gravinese diretta artisticamente dal Maestro Francesco Cassano e seguiti dalla loro insegnante di canto, la soprano Concetta Aquila, sono pronti per la kermesse canora in programma dal 24 al 26 aprile prossimo presso Scalea, per poi concludersi a Bagnara Calabra, paese natio di Mia Martini. Un concorso promosso dall'associazione Cultura e Spettacolo giunto quest'anno alla sua 31esima edizione, che nasce allo scopo "di promuovere la cultura del canto e della musica fornendo ai giovani partecipanti occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore"- spiegano gli organizzatori.E il team dell'Accademia Musicale Gravinese è nutrito e agguerrito. Una classe eterogenea per fascia di età, ma omogenea per capacità canore che parte fortemente speranzosa di portare a casa prestigiosi riconoscimenti, anche perché alcuni di loro, nonostante la giovane età, sono riusciti già a farsi valere in altre competizioni canore. Come ad esempio la 13enne Ada Livulpi vincitrice del primo premio "Tour Italian Theaters"; così come Annaclaudia D'Alonzo, che di anni ne ha 15 ed è anche lei vincitrice del premio per la miglior interpretazione; oppure Nicola Leone, 19 anni di Poggiorsini che conta già un interessante palmares, essendosi aggiudicato il premio al concorso Promozione radiofonica Italiana; Il premio speciale al concorso Milano Sing Gala e il primo posto al "Tour Italian Theaters". A completare la squadra gravinese ci saranno anche la giovanissima Mariagiovanna Colonna di soli 10 anni; Carlotta Bovio che di anni ne ha 11 e la 33enne Rossana Clemente, con a chiudere il gruppo Giovanna Nacucchi, che alla competizione canora in terra di Calabria ha già partecipato diversi anni orsono, classificandosi in seconda posizione.Al Premio Mia Martini la squadra dell'Accademia sarà accompagnata dall'insegnante Concetta Aquila che ha fortemente voluto che fossero eseguite le selezioni al concorso dedicato a Mia Martini, con la speranza più che concreta di portare a casa riconoscimenti e risultati lusinghieri.