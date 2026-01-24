marilea desiante
Marilea Desiante, il talento che porta Gravina sul palcoscenico della grande musica

La violoncellista gravinese a soli 15 anni è prima nelle audizioni dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia

Gravina - domenica 25 gennaio 2026
Gravina può vantare una nuova, straordinaria eccellenza nel panorama musicale nazionale: Marilena Desiante, giovanissima violoncellista classe 2011, esempio luminoso di talento, dedizione e passione autentica per la musica.

Figlia d'arte, Marilea cresce in un ambiente in cui la musica non è solo studio, ma linguaggio quotidiano e forma di espressione profonda. Sin da giovanissima manifesta una particolare inclinazione per il violoncello, strumento che diventa presto la voce privilegiata del suo percorso artistico. Sotto la guida di Marcello Forte intraprende uno studio rigoroso e costante che la conduce, in tempi sorprendentemente rapidi, a risultati di assoluto rilievo.

A soli 14 anni, Marilea viene ammessa ai Corsi Accademici di I Livello del Conservatorio "Giovanni Paisiello" di Taranto, conseguendo il massimo dei voti, traguardo che testimonia una maturità musicale rara per la sua età. Parallelamente, il talento di Marilea si afferma anche nel panorama concorsuale nazionale e internazionale, dove conquista numerosi premi distinguendosi per qualità tecnica, musicalità e capacità interpretativa, confermando una crescita artistica costante e solida.

A coronamento di questo percorso, supera brillantemente l'audizione per l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia di Taranto, classificandosi al primo posto con il massimo del punteggio. Un risultato che sancisce ufficialmente il suo valore e la sua idoneità a confrontarsi con realtà orchestrali di alto livello.

Il cammino artistico di Marilea Desiante rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la sua famiglia e i suoi maestri, ma per l'intera comunità di Gravina, che attraverso di lei vede affermarsi il valore della formazione musicale, della disciplina e del sostegno ai giovani talenti. In un contesto culturale che richiede impegno e visione, la sua storia dimostra come passione e studio possano tradursi in eccellenza.

Marilea Desiante è oggi una giovane promessa della musica colta italiana, ma soprattutto un simbolo di ciò che il territorio può esprimere quando talento, dedizione e guida educativa si incontrano. Il suo percorso è solo all'inizio, ma già illumina il nome di Gravina in Puglia sulle scene della grande musica.
