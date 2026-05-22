Metronotte sventa tentativo di intrusione in azienda

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Ancora notti movimentate a Gravina in Puglia, dove il tempestivo intuito e coordinamento tra Centrale Operativa e pattuglie sul territorio ha consentito di sventare un tentativo di intrusione presso un'attività situata in Contrada Grottamarallo.L'episodio si è verificato nella serata del 21 maggio, quando alle ore 21:20 la Centrale Operativa Metronotte ha ricevuto una prima segnalazione di allarme proveniente dal sito protetto. A seguito della segnalazione, veniva immediatamente contattato il custode incaricato per effettuare la verifica tramite sistema di videosorveglianza. Dal controllo iniziale non emergevano anomalie evidenti né segni di intrusione. Tuttavia, una seconda segnalazione giunta alle ore 21:40 ha insospettito l'operatore di Centrale Operativa, che ha disposto immediatamente un controllo ispettivo con l'invio delle pattuglie sul posto.All'arrivo delle Guardie Particolari Giurate, i malviventi riusciti ad introdursi nel magazzino stavano tentando di raggiungere gli uffici. La presenza tempestiva delle pattuglie Metronotte ha costretto i soggetti alla fuga nelle campagne circostanti, impedendo il completamento dell'azione criminosa.Le successive verifiche effettuate insieme al proprietario ed alle Forze dell'Ordine hanno confermato che nulla è stato asportato.L'intervento conferma ancora una volta l'importanza di un sistema di sicurezza integrato, supportato da Centrale Operativa attiva H24, collaborazione con il personale di custodia e pattuglie operative sul territorio in grado di intervenire rapidamente durante le ore notturne.In contesti sempre più esposti a tentativi di intrusione, la rapidità nella gestione dell'allarme rappresenta un elemento fondamentale per la protezione di aziende, depositi e attività produttive.