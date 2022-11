BPPB: consegnato scuolabus al Comune

4 foto BPPB: Cerimonia di consegna scuolabus alla città di Gravina

Si è tenuta oggi, alle ore 12, la cerimonia di consegna di uno scuolabus per diversamente abili da parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata al Comune di Gravina in Puglia. Presenti il Presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi; il Vescovo della diocesi, Mons. Giovanni Ricchiuti; il Sindaco Fedele Lagreca; l'assessore all'istruzione Felicetta Cilifrese e l'Assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Varrese.È proprio il sindaco a sottolineare l'importanza del gesto, citando la celerità con la quale si sono svolte le procedure di un servizio "utile per le persone più deboli", ha detto. Un gesto utile all'intera comunità, operabile sin da subito e della quale va evidenziato il gesto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per la disponibilità.Alla consegna delle chiavi al sindaco, è seguita la consegna di una targa in dono al presidente della banca oltre alla consueta benedizione del mezzo. Un gesto apprezzato anche dalla gente lì presente. Il mezzo diventa patrimonio pubblico della comunità gravinese che potrà usufruirne.