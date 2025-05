Biodiversa: nel segno del Geoparco Unesco

A pochi giorni dall'inizio della seconda edizione di Biodiversa, la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, questa mattina nella sede della Presidenza della Regione Puglia, a Bari, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento, in programma dal 9 all'11 maggio nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia.Un'edizione speciale che celebra il riconoscimento di MurGEopark come Geoparco Mondiale UNESCO: un traguardo importante che diventa occasione per ospitare, per la prima volta in Italia, un vero e proprio summit nazionale dei Geoparchi. A Gravina si incontreranno le esperienze di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile di questi territori unici, custodi di un patrimonio geologico, ambientale e culturale di importanza internazionale. Alla conferenza sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessora regionale all'Ambiente Serena Triggiani e il commissario straordinario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantini, ente promotore della rassegna.Nell'area espositiva si alterneranno incontri, confronti e attività pensate per tutte le età: istituzioni, enti scientifici e operatori ambientali saranno protagonisti di laboratori, mostre, showcooking, spettacoli e visite guidate, per raccontare come la geodiversità influenzi la biodiversità, il paesaggio e anche le tradizioni locali. Il programma serale porterà sul palco grandi nomi dello spettacolo: venerdì 9 maggio si esibirà Fabrizio Bosso Quartet, mentre sabato 10 toccherà a Nino Frassica con il suo inconfondibile mix di musica e comicità.«La seconda edizione punta a far conoscere il valore dei Geoparchi non solo come custodi della biodiversità e della geodiversità, ma come spazi vivi di innovazione e partecipazione delle comunità locali – ha dichiarato Francesco Tarantini, commissario straordinario del Parco –. Dopo il riconoscimento UNESCO di MurGEopark, l'Ente Parco rilancia il proprio impegno con una rassegna che mette al centro la valorizzazione di territori unici, celebrandoli insieme ai protagonisti dei Geoparchi e del sistema delle aree protette italiane.»Biodiversa è organizzata dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in collaborazione con il Comitato Nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO, Federparchi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia e Comune di Gravina in Puglia. L'appuntamento è dal 9 all'11 maggio nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale biodiversafestival.it.