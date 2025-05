Biodiversa, l’Italia dei parchi si racconta

Si scaldano i motori con le tappe di avvicinamento alla seconda edizione di Biodiversa: la fiera nazionale dedicata alle aree protette.Un appuntamento con l'Italia dei parchi che si racconterà nelle tre giornate della rassegna in programma dal 9 all'11 maggio presso l'area fiera a Gravina. Per quest'anno si è scelto il tema de "Il Viaggio nei Geoparchi", in occasione del riconoscimento di MurGEopark come Geoparco Mondiale UNESCO.All'interno dell'area fiera le tre giornate di Biodiversa serviranno a raccontare la ricchezza geologica presente nel nostro Paese e l'importante ruolo dei Geoparchi UNESCO come spazi di valorizzazione della geo-diversità, cultura e delle comunità locali.La conferenza stampa di presentazione ufficiale dell'evento si terrà martedì 6 maggio, presso la Sala di Jeso nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, 33 a Bari, con inizio alle ore 10,30.Nel corso dell'iniziativa interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l'assessore regionale all'Ambiente Serena Triggiani e il commissario straordinario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia – UNESCO Global Geopark, Francesco Tarantini.