Bando infrastrutturazione verdi, atto di indirizzo della Giunta

Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale c'è la volontà di mettere a disposizione della popolazione il maggior numero possibile di spazi verdi. Anche perché le aree verdi sono essenziali per il mantenimento della biodiversità e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. A dimostrazione di questa volontà, ci sono già alcuni interventi in essere sul territorio comunale, come ad esempio il progetto di riqualificazione ecologica Green Connect.Ecco perché, adesso che si possono intercettare fondi finalizzati alla realizzazione di proposte progettuali per infrastrutture verdi urbane e periurbane, l'amministrazione comunale non vuole farsi sfuggire questa occasione. La circostanza è data dall'avviso pubblico promosso dalla Regione Puglia per interventi di infrastrutturazione verde del territorio. Un bando che potrebbe far arrivare finanze per realizzare interventi in continuità con i lavori già avviati- sottolineano da Palazzo di Città -"andando a completare e ampliare la rete di spazi verdi, con un focus particolare sulla recupero della permeabilità del suolo e sulla protezione e promozione della biodiversità nelle aree precedentemente degradate".Tutte ragioni che hanno spinto la giunta comunale ha fornire atto di indirizzo agli uffici affinchè approntino tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al bando regionale.