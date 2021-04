Bando "CareLeavers", le domande entro domani

Il termine ultimo per la consegna delle domande era stato fissato al 31 marzo: poi c'è stata la proroga.La scadenza dell'avviso pubblico per la selezione di una figura professionale che prevede l'individuazione di un Careleavers, chiamato a "supervisionare i ragazzi, già inseriti in progetti di cura, protezione e tutela con inserimento in comunità o famiglia affidataria dal Servizio Infanzia e Adolescenza, attraverso attività di sgancio e di inserimento lavorativo ed abitativo", è stata, infatti, procrastinata al 7 aprile. Il bando pubblicato dall'Ambito territoriale per la gestione associata dei servizi sociali dei comune di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle è stato leggermente modificato, prevedendo, infatti, che "il requisito della partita IVA non è da considerarsi indispensabile al momento della presentazione della istanza di candidatura ma rappresenta un obbligo al quale si potrà assolvere al momento della attribuzione dell'incarico".Gli interessati potranno inviare le istanze di partecipazione alla selezione e scaricare la modulistica necessaria, inviando una Pec all'indirizzo internet del protocollo del comune capofila di Altamura, specificando nell'istanza la dicitura "Domanda per avviso pubblico – Tutor per l'autonomia – Sperimentazione Care Leavers".Alla fine della selezione verrà individuata una figura professionale alla quale sarà conferito un incarico valido fino alla fine dell'anno in corso, con la possibilità di proroga.