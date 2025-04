Appia week 2025: eventi e turismo lungo la Regina Viarum

Da Roma a Brindisi sulle orme della Regina Viarum. Si presenta così la week Appia 2025, una iniziativa che nasce con l'idea di promuovere in ambito Nazionale e Internazionale tutte le meraviglie che l'Appia offre e offrirà per i visitatori e il futuro delle comunità toccate dall'antica arteria.Dal 21 al 27 Aprile lungo la strada regina una staffetta trasporterà il simbolo dell'Appia, la "Colonna Romana" in un tragitto che da Roma porta a Brindisi e ritorno. 1200 km percorsi attraversando 4 regioni, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, generando lungo il tragitto entusiasmo e micro eventi supportati dalle comunità, proloco, associazioni ed enti locali che coinvolgeranno migliaia di persone."Appia Week trae la sua forza dalla partecipazione di tante associazioni (oltre 80) e dal contributo dei loro soci, coordinate dalla ASC Fabbrica delle Idee che nell'edizione 2024 hanno realizzato oltre 100 eventi delle varie tipologie: ciclostaffetta, pedostaffetta, convegni, spettacoli teatrali, musicali, laboratori archeologici, visite guidate a musei e siti archeologici" -spiegano gli organizzatori dell'evento coordinato dalla ASC Fabbrica delle Idee è patrocinato da Regione Lazio, Regione Campania, Regione Basilicata, Regione Puglia, Federazione Ciclistica italiana, ACSI e Touring Club Italiano e dai moltissimi comuni attraversati e ad tutte le associazioni aderenti.Inoltre- aggiungono i promotori dell'iniziativa- "Il Festival dell'Appia, oltre alle già consolidate attività culturali, ciclostaffetta e pedostaffeta avrà come novità 2025 l'aggiunta di 3 ciclotour staffette composte da 10 ciclisti (30 complessivi) che simuleranno un vero e proprio viaggio di gruppo lungo le tre tratte della via Appia Roma-Benevento, Brindisi-Benevento via Taranto, Brindisi-Benevento (Via Traiana), confluendo tutti il 27 sulla città di Benevento dove vi sarà un'accoglienza dedicata a cura di enti e associazioni locali. Lungo il percorso visiteranno siti e luoghi turistici, facendo testare alle comunità l'accoglienza da riservare agli attuali e futuri percorritori, che sono in forte crescita dopo l'inserimento del sito tra i beni tutelati dall'Unesco".La carovana del Week Appia 2005 farà tappa anche a Gravina, con ciclostaffetta per Palazzo San Gervasio, in programma il 27 aprile e altre iniziative previste nella giornata precedente, con escursione Nordic Walking, Corsa e degustazioni enogastronomiche presso l'Agricola Capone.