Allerta meteo, forti venti e pioggia

Nuovo messaggio di allerta meteo di colore giallo diramato dalla protezione civile regionale per oggi e per la giornata di domani.Secondo quanto previsto dalla sezione pugliese della Protezione Civile sono attese "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con apporti al suolo moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti: di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali; mareggiate lungo le coste esposte".Come è consuetudine in queste circostanze, la protezione civile raccomanda di seguire le norme comportamentali previste in questi casi, con particolare attenzione per chi si dovesse mettere alla guida.