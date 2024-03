Allerta meteo per forti venti

La protezione civile della regione Puglia ha diramato un bollettino meteo di colore giallo per rischio meteorologico.Secondo quanto comunicato dal servizio regionale, a partire dalle ore 12 di questa mattina e per le successive 24 ore, la Puglia sarà investita da venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte.Per tanto si invita la popolazione a seguire le consuete norme in caso di eventi meteorologici avversi. La raccomandazione è quella di evitare di fermarsi sotto gli alberi, ponendo attenzione alle impalcature dei cantieri, ai dehors e tende. Infine è consigliato rientrare i vasi dai balconi ed eventuali ombrelloni e gazebo per evitare incidenti pericolosi.