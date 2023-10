Allerta meteo per forti venti

In vigore fin da ieri e per le prossime 48 ore, il servizio di Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato una allerta meteo di colore giallo. Il bollettino alla voce evento previsto parla di forti venti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull'intera regione.Alla luce delle condizioni meteo previste si raccomanda alla popolazione di seguire alcune misure precauzionali da adottare in caso di vento forte, come ad esempio limitare gli spostamenti, stare lontano dalle zone alberate, fare attenzione ad impalcature, tendoni e gazebo e alla possibile caduta di tegole ed infine mettere al sicuro i vasi sui davanzali e le piante e gli ombrelloni sui terrazzi.