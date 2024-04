Presentata la “Fiera dei Parchi” in programma il 21, 22 e 23 giugno

7 foto presentazione fiera dei parchi

"Biodiversa, l'Italia dei Parchi si racconta" è l'annunciata manifestazione fieristica prevista a giungo nei padiglioni di Gravina in Puglia. Una "Fiera dei Parchi" dedicata alla natura, al rapporto con essa e alle sue potenzialità a livello turistico e produttivo.Un nuovo evento di rilievo nazionale al centro di un incontro di presentazione durante il quale sono intervenuti gli assessori Vito Stimolo e Giusy Festa del Comune di Gravina in Puglia; Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Christian Divella, delegato Confcommercio Gravina in Puglia e consigliere Confcommercio Bari-BAT.Sostenibilità, ambiente e sviluppo del territorio sono i temi citati, concentrando l'attenzione sulla tutela della biodiversità e delle aree protette, all'interno di un evento sostenuto dal Ministero dell'Ambiente, dai Carabinieri del CUFAA (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari), dalla Guardia Costiera e con la presenza anche dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Una rassegna che potrebbe essere annuale o biennale.In evidenza anche gli Stati Generali delle aree protette, in tutto 24 parchi nazionali, 36 aree marine protette e 150 parchi regionali. Tra i temi annunciati anche un approfondimento sull'obiettivo previsto dall'agenda 2030 (il raggiungimento del 30% di aree protette a terra e a mare), oltre alla comprensione delle criticità.Si ricorda che un'area protetta non è solo un importate strumento di tutela della biodiversità, ma anche un'occasione di sviluppo economico territoriale.Questo evento rappresenta un'occasione per far rivivere durante l'anno il polo fieristico di Gravina, la seconda area espositiva nel contesto regionale. Si potrebbero ospitare tre o quattro appuntamenti durante l'anno, considerando sempre centrale la storica Fiera San Giorgio lungo un percorso d'innovazione che consenta al luogo di esprimere tutte le sue potenzialità. Oltre all'evento annunciato, si sta lavorando per la definizione di un altro appuntamento focalizzato sulla filiera corta e la trasformazione agro-alimentare. Una nuova opportunità che potrebbe prendere forma.