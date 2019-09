Alla Fiera del Levante presentato il “Metropolitan Agrifood Factory”

6 foto presentazione maf

Martedì si è tenuta presso la Sala Triggiani della Fiera del Levante di Bari la Conferenza di presentazione del Maf "Metropolitan Agrifood Factory"."Metropolitan Agrifood Factory" nasce per iniziativa del Consigliere Antonio Stragapede delegato al "Coordinamento e promozione dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari", che ha coinvolto una compagine d'eccellenza dell'area Metropolitana e interregionali.Oggi il Maf è aggiudicataria dell'avviso "Estrazione dei talenti" della Regione Puglia che, attraverso "ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'innovazione" settore "Salute dell'uomo e dell'ambiente" fornirà percorsi di accompagnamento imprenditoriale alla creazione di imprese innovative nel territorio pugliese.La Factory è costituita dalla CNA PUGLIA (Capofila) che ha sposato sin da subito il progetto rivestendo il ruolo di coordinatore e di interfaccia con l'Arti_Puglia, Camera di Commercio, dell'industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, Associazione ManagerItalia Puglia-Basilicata-Calabria, Ente Autnomo Fiera del Levante, Consorzio Puglia Natura, Innova srl, Invent srl, Coid srl, CRSFA "Basile-Caramia" Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile-Caramia".Il Maf erogherà servizi di accompagnamento a Team selezionati tramite avviso pubblico nell'area di intervento Agrifood. Ogni team composto da aspiranti imprenditori, sarà potenziato nelle competenze e attraverso percorsi di accompagnamento alla creazione di imprese innovative. I Team selezionati potranno accedere gratuitamente ai percorsi di accompagnamento e al relativo business development offerti dalle Factory, che includeranno sessioni di coaching, tutorship, mentorship con esperti altamente qualificati.Alla presentazione del progetto hanno partecipato oltre al delegato al "Coordinamento e promozione dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari" Stregapede. anche Francesco Addante Arti_Puglia, Rosamaria Derosa presidente CNA, l'assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia Cosimo Borraccino e i rappresnetanti della In nnova srl, cciaa di Bari, l'ente autonomi fiera del Levante, ManagerItalia di Puglia- Basilicata e Calabria, il consorzio PugliaNatura, la Crsfa "Basile-Cramia Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile-Caramia",e la Coid Srl. A moderare il dibattito Maria Caserta, project manager Maf.