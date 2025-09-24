coid protocollo itaca
Pubbliredazionale

La Sostenibilità Edilizia Parte dalla Puglia

Al via il Corso sul Protocollo ITACA

Gravina - mercoledì 24 settembre 2025 9.09 Comunicato Stampa
La Regione Puglia si posiziona all'avanguardia nel percorso verso l'edilizia sostenibile. In collaborazione con COID Srl, ha preso il via un ciclo di seminari informativi sul Protocollo ITACA Puglia, uno strumento cruciale per valutare e certificare la qualità ambientale delle costruzioni.

L'iniziativa, rivolta ai dipendenti della Regione, dei Comuni, Enti territoriali, etc., mira a rafforzare le competenze della Pubblica Amministrazione in materia di sostenibilità ambientale. Il corso si pone come una vera e propria "roadmap" per un futuro più verde.

Il primo incontro si terrà giovedì 25 settembre 2025 presso la Sede della Regione Puglia di Via Gentile 52, un appuntamento fondamentale per comprendere i principi di base della valutazione della sostenibilità nelle costruzioni.

Il corso si avvale del contributo dei più autorevoli esperti del settore, selezionati tra docenti universitari e professionisti con comprovata esperienza nel mondo dell'edilizia sostenibile. La loro presenza garantirà un percorso formativo di alto livello, che combinerà l'approccio scientifico del mondo accademico con l'esperienza pratica dei massimi specialisti.

L'obiettivo è fornire agli addetti ai lavori gli strumenti operativi necessari per integrare i principi di sostenibilità nei progetti e nelle procedure, contribuendo in modo concreto alla transizione ecologica del territorio pugliese.

COID Srl, azienda del territorio specializzata in servizi di Formazione per l'ingegneria e la sostenibilità, è stata scelta dalla Regione Puglia per la sua comprovata esperienza nel settore. Il team di COID gestirà la programmazione del corso e l'organizzazione degli eventi, assicurando un servizio di alto profilo.
