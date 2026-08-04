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Al via “Housing First”

Parte oggi il progetto di residenze temporanee per persone in condizioni di fragilità

Gravina - martedì 4 agosto 2026
Prende il via quest'oggi il progetto "Housing First" finalizzato alla prevenzione dell'esclusione sociale e alla promozione l'autonomia delle persone più fragili della nostra comunità.

Una iniziativa realizzata dall'associazione di promozione sociale "Feel Home Onlus" che allocherà in alcuni spazi dell'ex monastero di Santa Maria delle residenze temporanee. Oggi saranno accompagnati i primi individui destinatari dell'attività che avrà la durata di un anno.

"Con Housing First mettiamo al centro la persona, offrendo non solo un sostegno abitativo, ma un percorso verso autonomia, dignità e nuove opportunità di vita"- ha affermato l'assessore alle politiche sociali, Vincenzo Varrese manifestando così la propria soddisfazione. Il progetto, infatti, rappresenta per l'amministrazione comunale una dimostrazione di attenzione verso i bisogni delle persone più vulnerabili e un ulteriore passo verso comunità più inclusiva.

Il progetto, che è tra i primi realizzati in Puglia, prevede l'inserimento di persone senza dimora allocate in abitazioni autonome. La finalità dell'iniziativa è quella di favorire percorsi di reintegrazione sociale attraverso una sistemazione stabile, con i beneficiari che potranno godere di un supporto educativo e relazionale strutturato.

  • Promozione sociale
  • Vincenzo Varrese
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