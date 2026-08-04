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Irsina si candida a Capitale Italiana della Cultura per il 2029

Plauso della comunità gravinese

Gravina - martedì 4 agosto 2026
Irsina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2029. E' una notizia che, come gravinesi, non può che farci piacere, dati i forti ed intensi legami storici religiosi, civili, economici, imprenditoriali ed umani che abbiamo avuto con il comune lucano.

Ricordiamo fra tutti l'unione come Diocesi dal 1818 fino al 1971. E poi i gravinesi che hanno sposato le irsinesi. Imprenditori agricoli che hanno avuto e hanno i loro terreni di proprietà in agro di Irsina. La Banca Cooperativa Agraria, fondata Michelangelo Calderoni – Martini, che ebbe in Irsina una delle sue prime succursali.


Ragioni, motivi di soddisfazione, per noi che siamo già passati da quella trafila e per cui formuliamo i migliori auguri di successo. Con il lancio della candidatura per il 2029, Irsina si appresta a strutturare un dossier ricco di progetti di innovazione culturale, inclusione e rigenerazione urbana, forte dell'eredità e dell'esperienza lasciata dalla vicina Matera 2019 e della propria vocazione all'accoglienza. Ovviamente, in tutto questo progetto c'è e non manca il primo e il pieno convincimento del sindaco cittadino, Giuseppe Candela, il quale lo ha annunciato attraverso la seguente dichiarazione:


"La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 non è solo un progetto ambizioso, ma una scelta di visione e sviluppo per la nostra comunità e per l'intera Basilicata. Irsina possiede una stratificazione culturale, artistica e monumentale unica. Dalla bellezza senza tempo della Sant'Eufemia, attribuita al Mantegna, alla sapienza idraulica dei nostri bottini, passando per la maestosità della Concattedrale, i nostri paesaggi, abbiamo un patrimonio archeologico, conservato presso il locale Museo, che merita di essere valorizzato e conosciuto a livello internazionale. Questo percorso sarà un cantiere aperto di idee, che si innesta su una traiettoria di valorizzazione alla quale lavoriamo ormai da anni. Vogliamo che coinvolga cittadini, associazioni e istituzioni in uno scambio reciproco di idee e progettualità capace di coltivare quel senso di comunità che vogliamo ci contraddistingua. E che crediamo possa portarci fino alle fasi più avanzate di questo percorso".

Giuseppe Massari
  • Irsina
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