eccellenze bufalina olio
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Enogastronomia

Le eccellenze del Mezzogiorno conquistano Piazza Benedetto XIII

Incontro tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP di Eccellenza Bufalina e l'olio extravergine di Gravina di Losacco

Gravina - lunedì 3 agosto 2026 10.59
Sabato primo agosto Piazza Benedetto XIII ha ospitato la prima edizione dell'Evento Fieristico – Degustazione di Eccellenze, una manifestazione nata per celebrare e promuovere due autentici simboli dell'agroalimentare del Mezzogiorno: la Mozzarella di Bufala Campana DOP di Eccellenza Bufalina e l'olio extravergine d'oliva dell'Oleificio Losacco.

L'iniziativa è scaturita dal gemellaggio tra due realtà produttive rappresentative dei territori di Caserta e Gravina in Puglia, unite dalla volontà di valorizzare la qualità delle rispettive produzioni. A rappresentare Eccellenza Bufalina erano Giovanni De Luca e Antonio Basile, responsabili commerciale e distribuzione dell'azienda, che hanno presentato al pubblico la tradizione artigianale della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Accanto a loro, l'Oleificio Losacco ha proposto in degustazione il proprio olio extravergine d'oliva, espressione della cultura olivicola gravinese.

A impreziosire la serata è stata la presenza dello chef Michele Picciallo, professionista gravinese già protagonista del volume internazionale The Legends Chefs & Pizza Master in the World, che con la sua esperienza ha esaltato l'incontro tra i sapori delle due eccellenze.

A fare da cornice alla manifestazione anche una suggestiva esposizione di Fiat 500 d'epoca, che ha richiamato l'attenzione degli appassionati, mentre musica e animazione dal vivo hanno contribuito a creare un'atmosfera conviviale e coinvolgente per cittadini e visitatori.

Lo slogan dell'evento, "Oro bianco della Campania – Oro verde di Gravina… i veri piaceri della vita", ha sintetizzato perfettamente lo spirito dell'iniziativa: mettere in dialogo due territori attraverso le loro produzioni d'eccellenza, valorizzando la qualità delle materie prime, le tradizioni e il patrimonio enogastronomico del Sud Italia.

La manifestazione ha riscosso un buon interesse da parte del pubblico. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, l'iniziativa tornerà con un nuovo ciclo di appuntamenti dal 23 al 28 agosto, confermando la volontà di rendere questo evento un'occasione stabile di promozione delle eccellenze agroalimentari e del territorio, favorendo l'incontro tra produttori, cittadini e turisti in un percorso all'insegna del gusto, della qualità e della valorizzazione delle tradizioni.
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