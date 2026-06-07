sociale
sociale
società

Puglia Energie sociali, dalla Regione 4 milioni di euro

Fondi per inclusione sociale e partecipazione civica

Gravina - domenica 7 giugno 2026 Comunicato Stampa
La Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico "Puglia Energie sociali", che prevede un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Sarà rivolto alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS per sostenere progettualità di interesse generale finalizzate a promuovere inclusione sociale, partecipazione civica e sviluppo di reti solidali nei territori.

L'intervento, condiviso nell'ambito del Tavolo regionale sul Terzo settore, punta a promuovere progettualità capaci di generare inclusione, partecipazione e coesione sociale. L'iniziativa conferma la centralità del Terzo settore nelle politiche regionali di welfare, riconoscendo il valore delle realtà associative come protagoniste della cittadinanza attiva, della costruzione di legami sociali e dello sviluppo delle comunità.

«Con questo Avviso compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso avviato con Puglia Capitale Sociale» dichiara l'assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili. «Dopo lo straordinario successo di PCS 3.0 abbiamo lavorato per valorizzarne i punti di forza e introdurre nuovi elementi di innovazione, con l'obiettivo di rendere questa misura ancora più incisiva, capace di generare impatti duraturi e di rafforzare la collaborazione tra le realtà del Terzo settore e i territori. Non a caso abbiamo scelto di chiamarla "Puglia Energie sociali", perché vogliamo mettere al centro le energie positive, le competenze, le relazioni e l'impegno civico che ogni giorno animano le nostre comunità».

L'Avviso promuove anche la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, inclusione e partecipazione, sostenendo iniziative capaci di rafforzare il protagonismo delle persone e le reti di solidarietà.

«Investire nelle energie sociali significa riconoscere e sostenere il contributo che il volontariato offre quotidianamente alla crescita delle nostre comunità», prosegue Casili. «Attraverso questo intervento rafforziamo un modello di welfare che mette al centro le relazioni, la solidarietà organizzata e la partecipazione attiva dei cittadini al benessere collettivo».
  • Regione Puglia
  • Promozione sociale
Altri contenuti a tema
Liste d’attesa: 200mila persone richiamate Ospedale e Sanità Liste d’attesa: 200mila persone richiamate Diciassettesima settimana di monitoraggio
Ebola, Regione Puglia attiva misure previste Ministero Salute Ospedale e Sanità Ebola, Regione Puglia attiva misure previste Ministero Salute Nessuna situazione di particolare allarme sul territorio regionale
Contributi per Fuochi rituali e tradizioni Territorio Contributi per Fuochi rituali e tradizioni La Regione Puglia finanzia con 120mila euro i rituali festivi legati al fuoco
Divieto di lavoro all'aperto nelle ore calde Lavoro e Impresa Divieto di lavoro all'aperto nelle ore calde Ordinanza del presidente Decaro
Liste d’attesa e dati della piattaforma nazionale Agenas Ospedale e Sanità Liste d’attesa e dati della piattaforma nazionale Agenas I tempi di attesa si riducono in Puglia, continua il lavoro di anticipazione di visite, esami diagnostici e ricoveri
Buono Servizio Minori, dalla Regione Puglia 35 milioni per servizi educativi. Buono Servizio Minori, dalla Regione Puglia 35 milioni per servizi educativi. L’assessore Casili: “Investiamo in diritti, educazione e qualità della vita”
Rottamazione bollo auto, Puglia prima Regione ad aderire attualità Rottamazione bollo auto, Puglia prima Regione ad aderire Ass. Leo "Occasione per i cittadini e per la Regione di incassare crediti antichi”
Buco sanità, Centrodestra in piazza contro aumento Irpef Ospedale e Sanità Buco sanità, Centrodestra in piazza contro aumento Irpef Domani flash mob davanti presidenza regione
Liste d’attesa: 200mila persone richiamate
7 giugno 2026 Liste d’attesa: 200mila persone richiamate
Rai 1: A sua immagine, tappa in bici a Gravina
6 giugno 2026 Rai 1: A sua immagine, tappa in bici a Gravina
La strada che porta alla felicità
6 giugno 2026 La strada che porta alla felicità
Bretella Tarantina- Ospedale, lavori fermi?
6 giugno 2026 Bretella Tarantina- Ospedale, lavori fermi?
Investire in Puglia tra sicurezza e sviluppo
5 giugno 2026 Investire in Puglia tra sicurezza e sviluppo
Progetto didattico “Esploratori di Gravina”
5 giugno 2026 Progetto didattico “Esploratori di Gravina”
Forza Italia, fuoco amico sulla giunta Lagreca
5 giugno 2026 Forza Italia, fuoco amico sulla giunta Lagreca
Info-point turistici, la Regione stanzia 1,5 milioni di euro
5 giugno 2026 Info-point turistici, la Regione stanzia 1,5 milioni di euro
Padre Eterno, l’area torna fruibile per visitatori e guide turistiche
4 giugno 2026 Padre Eterno, l’area torna fruibile per visitatori e guide turistiche
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
4 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Punto GG porta i giovani in Europa con DiscoverEU Inclusion: aperte le candidature per due viaggi europei nel 2026
4 giugno 2026 Punto GG porta i giovani in Europa con DiscoverEU Inclusion: aperte le candidature per due viaggi europei nel 2026
Politica: Florio chiede le dimissioni dell’Ass. Schinco
4 giugno 2026 Politica: Florio chiede le dimissioni dell’Ass. Schinco
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.