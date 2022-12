201 anniversario della costituzione della Brigata

5 foto 201 brigata pinerolo- staffetta

La Brigata Meccanizzata "Pinerolo" raggiunge i 201 anni di storia, e per celebrare la ricorrenza ha organizzato una serie di eventi che si sono svolti in diversi comuni della murgia barese (Altamura, Corato, Ruvo di Puglia, Minervino, Spinazzola e Poggiorsini) tra cui anche a Gravina. 201 infatti sono stati i chilometri di corsa che i militari della brigata Pinerolo hanno percorso ieri partendo dalle città murgiane, per raggiungere la tappa conclusiva di Poggiorsini. Il tratto compreso da Gravina a Poggiorsini, è stato percorso dal reggimento Logistico "PINEROLO" di Bari.Nella città di Gravina la cerimonia nei pressi del monumento ai caduti all'interno della villa comunale. Ad accoglie la rappresentanza militare guidata dal Comandante del reggimento Logistico Pinerolo Col. Andrea Cipolla, il vice sindaco Filippo Ferrante con una nutrita schiera di cittadini e alunni della vicina scuola elementare "San Giovanni Bosco". Un breve omaggio con picchetto in armi e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Grande Guerra.Il vicesindaco Ferrante ha ringraziato il Comandante Andrea Cipolla per il quotidiano impegno offerto dall'Esercito Italiano. Infatti non va dimenticato come il reggimento Logistico "Pinerolo", in Puglia, Basilicata e Calabria, durante la fase acuta della pandemia, abbia messo a disposizione uomini e mezzi per il supporto al Servizio Sanitario Nazionale per l'attività di screening del Covid-19 (Operazione IGEA), contribuendo alla capillare distribuzione e somministrazione dei vaccini eseguita dal personale sanitario militare (Operazione EOS).Dopo la cerimonia, si è partiti alla volta di Poggiorsini con i podisti, chiamati ad affrontare i quasi 20 chilometri che dividono Gravina da Poggiorsini, paese definito come tappa conclusiva anche per gli altri militari che sono partiti dalle altre citta della murgia.L'Esercito Italiano e la murgia barese rappresentano un connubio che dura nel tempo, infatti sono molti i cittadini e le famiglie legati alla Brigata Meccanizzata "Pinerolo" e affezionate al motto della Pinerolo "Sempre più avanti, sempre più in alto": 201 anni e non sentirli.(foto Carlo Centonze)