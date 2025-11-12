calderoni martini bouquet
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza

Un evento in programma alla Masseria Calderoni Martini

Gravina - mercoledì 12 novembre 2025 11.00 Sponsorizzato
Calderoni Martini, una delle masserie più antiche e fortificate del territorio di Altamura, luogo di storia, natura e ospitalità, inaugura un appuntamento inedito ed esclusivo dedicato al mondo del wedding: "Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza.", in programma giovedì 13 novembre 2025.

Un evento riservato unicamente a Wedding Planner attive sul mercato pugliese, nazionale e nel segmento del destination wedding, con la partecipazione di professionisti indipendenti e molti membri dell'Associazione "Wedding Planner Puglia", con la presidenza di Giulia Molinari.

L'incontro, dal carattere intimo e riservato, nasce come occasione di confronto autentico tra addetti ai lavori, con l'obiettivo di tessere nuove relazioni, condividere esperienze, progetti e proiezioni e generare valore tangibile.

Il tema della giornata, espresso sin dal titolo, sarà quello della tessitura, una metafora del legame che unisce idee, persone e visioni creative. Un fil rouge che condurrà i partecipanti lungo un percorso esperienziale, che intreccerà momenti di dialogo, un percorso degustativo sensoriale e un laboratorio interattivo, durante il quale le mani intrecceranno fili reali e simbolici, rappresentando la connessione tra i professionisti presenti.

L'iniziativa nasce con la volontà di costruire nuovi canali di ascolto e collaborazione, per valorizzare il territorio pugliese, le sue risorse umane e imprenditoriali, e la sua vocazione naturale all'accoglienza e alla bellezza.

Un racconto che parte dalla Murgia e dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia - oggi patrimonio UNESCO - per rivelarne le tipicità più autentiche, ancora poco esplorate e lontane dai percorsi più inflazionati e troppo turistici.

Il giorno successivo, venerdì 14 novembre 2025, la Masseria Calderoni Martini sarà protagonista di una doppietta d'eccezione con il Fam Trip "PugliaIn Wedding Tourism", organizzato da PubbliVela in collaborazione con APS Assowedding.

Un'esperienza dal respiro internazionale che accoglierà Wedding Planner provenienti da tutto il mondo in una site inspection immersiva tra le bellezze storiche e panoramiche della nostra masseria storica, accompagnata dalle eccellenze gastronomiche e dall'ospitalità Made in Puglia, con l'inconfondibile tocco Calderoni Martini.

Due giornate complementari che condividono un'unica visione: creare valore attraverso la relazione umana, la condivisione e la bellezza.

Perché, come ama ricordare Francesco Dipalma, che insieme alla famiglia e ai soci, guida l'azienda da oltre vent'anni: "Per disegnare sogni su misura e far vivere emozioni, è necessario creare valore e calore umano. Per questo abbiamo creato queste due occasioni di incontro, per accogliere, far scoprire le nostre bellezze nascoste e non e, attraverso il dialogo, lavorare per sviluppare potenzialità e percorsi nuovi per il nostro territorio.".
